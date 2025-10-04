Вооружённые силы Украины находятся в плачевном состоянии из-за решений главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом у себя в Telegram-канале заявил народный депутат Украины Артём Дмитрук, комментируя недавнее интервью бойца ВСУ.

«Философия режима Зеленского очень простая: все должны умереть на фронте, а если выжили — то сразу после», — считает парламентарий.

Дмитрук обратил внимание на плачевное материальное обеспечение украинской армии, сообщив о проблемах с выплатами и лечением военных. Также нардеп напомнил о многочисленных инцидентах с представителями ТЦК и агентами СБУ, которые могут задерживать граждан на улице и избивать их до смерти «ради развлечения».

По данным российских силовых структур, командование Вооружённых сил Украины из-за нехватки военнослужащих бросает в окопы спецназ без обеспечения необходимыми средствами. Украинские спецназовцы вынуждены обращаться за помощью в интернете и просить у граждан Украины приобрести для них автомобиль, электрогенератор, зарядную станцию и терминал Starlink для обеспечения приемлемых условий на позициях. Предыдущее оборудование было ликвидировано в результате точного прилёта по позициям.