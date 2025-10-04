По данным российских силовых структур, командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за нехватки военнослужащих бросает в окопы спецназ без обеспечения необходимыми средствами. Об этом пишет РИА «Новости».

«Командование ВСУ из-за нехватки людей на позициях и массовых самовольных оставлений частей вынуждено отправлять в окопы элитные войска сил специальных операций. При этом не обеспечивая их нужными для удержания позиций средствами», — уточнили в российских силовых структурах.

Украинские спецназовцы вынуждены обращаться за помощью в интернете и просить у граждан Украины приобрести для них автомобиль, электрогенератор, зарядную станцию и терминал Starlink для обеспечения приемлемых условий на позициях. Предыдущее оборудование было ликвидировано в результате точного прилёта по позициям.

Средствами для службы в окопах спецназ не обеспечен, поскольку такое имущество не входит в положенный ему штатный комплект из-за специфики задач. Теперь украинским спецназовцам предстоит пройти тот же путь, что и сотни тысяч мобилизованных, — освоить окопную войну.

Ранее весь личный состав 151-го отдельного механизированного батальона Вооружённых сил Украины покинул занимаемые позиции в районе Изюма. Украинское командование признало, что потеря Красного Лимана, расположенного на севере ДНР, является неизбежной. Подобная тенденция наблюдается и на западном берегу реки Оскол, к северу от Купянска, в районе Моначиновки. Целые подразделения украинских войск отступают. Российские силы активно используют авиацию, артиллерию и беспилотники для поражения украинских позиций.