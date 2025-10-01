Интервидение
1 октября, 10:30

Зеленский присвоил 16 городам звание Город-герой Украины

Зеленский присвоил звание «Город-герой Украины» шестнадцати городам. Соответствующий указ опубликован на сайте лидера режима.

В список вошли Павлоград, Никополь и Марганец в Днепропетровской области; Гуляйполе и Орехов в Запорожской области; Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск и Славянск в Донецкой области; Сумы и Тростянец в Сумской области; Вознесенск и Баштанка в Николаевской области; Купянск в Харьковской области и Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее Life.ru сообщал, что петиция с инициативой представить Андрея Парубия к званию Героя Украины набрала 25 тысяч подписей — этого достаточно, чтобы попасть на рассмотрение к Владимиру Зеленскому. Инициатива прошла утверждение в Верховной раде, набрав значительное число голосов. Параллельно с этим возникла идея увековечить имя Парубия, предложив назвать его именем улицу в столице Банковой.

Александра Мышляева
