В Раде потребовали переименовать в честь Парубия улицу, где находится офис Зеленского
Обложка © ТАСС / ZUMA
Депутат Верховной Рады Николай Тищенко выступил с инициативой о переименовании улицы Банковой в Киеве в честь убитого во Львове бывшего спикера парламента Андрея Парубия. Именно на этой улице находится офис президента Украины.
«Он настоящий украинец <...>. И поэтому я предлагаю улицу Банковую переименовать и дать этой улице гордое имя Андрея Парубия. Прошу поддержать моё предложение», — заявил народный депутат во время заседания Рады.
Депутаты встретили предложение Тищенко аплодисментами.
Напомним, комендант Евромайдана, экс-спикер Рады (2016-2019) Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Ему было 54 года. Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый, который впоследствии дал показания. В своём интервью журналистам он объяснил свои действия местью «украинской власти». Задержанный выразил желание обменяться на военнослужащего ВСУ, находящегося в российском плену, и отправиться в Россию, чтобы разыскать тело своего сына. Накануне военный корреспондент обнародовал фотографию подозреваемого в убийстве Парубия с его погибшим сыном.