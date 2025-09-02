Мессенджер MAX
2 сентября, 12:00

«Только начало»: В Раде предупредили, что на Украине будут новые ЧП вроде ликвидации Парубия

Нардеп Скороход назвала началом убийство экс-спикера Рады Парубия

Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак

Убийство экс-спикера парламента и бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия – это предвестник дальнейших подобных событий на Украине, которые затронут не только политических деятелей. Такое мнение выразила депутат Рады Анна Скороход.

«Это только начало. У нас будут такие разборки не только с политиками, а в целом между бизнесом, людьми, потому что слишком много оружия внутри страны, никак не контролируемого», — сказала она в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

Нардеп также подчеркнула, что правоохранительные органы на Украине «работают так себе».

Ранее подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном журналистам. Свои действия он назвал «местью украинской власти». Мужчина также заявил, что хочет, чтобы его обменяли, чтобы поехать в Россию искать тело своего сына. Суд во Львове на время следствия арестовал его два месяца.

Напомним, громкое убийство украинского политика Андрея Парубия произошло 30 августа на улицах Львова. Сам момент преступления был снят камерами видеонаблюдения.

