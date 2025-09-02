«Только начало»: В Раде предупредили, что на Украине будут новые ЧП вроде ликвидации Парубия
Нардеп Скороход назвала началом убийство экс-спикера Рады Парубия
Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак
Убийство экс-спикера парламента и бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия – это предвестник дальнейших подобных событий на Украине, которые затронут не только политических деятелей. Такое мнение выразила депутат Рады Анна Скороход.
«Это только начало. У нас будут такие разборки не только с политиками, а в целом между бизнесом, людьми, потому что слишком много оружия внутри страны, никак не контролируемого», — сказала она в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».
Нардеп также подчеркнула, что правоохранительные органы на Украине «работают так себе».
Ранее подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном журналистам. Свои действия он назвал «местью украинской власти». Мужчина также заявил, что хочет, чтобы его обменяли, чтобы поехать в Россию искать тело своего сына. Суд во Львове на время следствия арестовал его два месяца.