2 сентября, 11:46

На Украине суд арестовал подозреваемого в убийстве Парубия

Михаил Синельников. Обложка © Telegram / Политика страны

Подозреваемому в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия — 52-летнему жителю Львова Михаилу Синельникову — назначена мера пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога. Действия 52-летнего львовянина квалифицированы по двум статьям УК Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием)», — сказано в публикации.

Ранее подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном журналистам. Свои действия он назвал «местью украинской власти». Мужчина также заявил, что хочет, чтобы его обменяли, чтобы поехать в Россию искать тело своего сына.


Напомним, громкое убийство украинского политика Андрея Парубия произошло 30 августа на улицах Львова. Сам момент преступления был снят камерами видеонаблюдения. Подозреваемого задержали через несколько дней, вскоре он дал показания.

