На Украине суд арестовал подозреваемого в убийстве Парубия

Подозреваемому в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия — 52-летнему жителю Львова Михаилу Синельникову — назначена мера пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога. Действия 52-летнего львовянина квалифицированы по двум статьям УК Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием)», — сказано в публикации.