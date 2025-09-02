Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 сентября, 11:17

Ликвидированный в зоне СВО сын убийцы Парубия мог быть айтишником из Львова

Михаил-Виктор Сцельников. Обложка © Telegram / Политика страны

Погибший на фронте сын убийцы экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия мог быть львовским айтишником. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Существует вероятность гибели молодого человека, подпадающего под указанные приметы. Михаил-Виктор Сцельников, сын Елены Чернинской (редактора и писательницы из Львова), был объявлен пропавшим без вести в мае 2023 года. Его мать сама публиковала сведения об этом в соцсетях.

Кроме того, во львовской ІТ- компании «TurnKey Lender», где работал Сцельников-младший, сообщали о его гибели. Там уточняли, что молодой человек пропал без вести под Артёмовском (Бахмутом).

Ранее подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном журналистам. Свои действия он назвал «местью украинской власти». Мужчина также заявил, что хочет, чтобы его обменяли, чтобы поехать в Россию искать тело своего сына.

Порошенко*, Яценюк, Тимошенко и Турчинов приехали во Львов на похороны Парубия
Порошенко*, Яценюк, Тимошенко и Турчинов приехали во Львов на похороны Парубия

Напомним, что 30 августа во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Момент убийства попал на камеры наблюдения. Спустя пару дней был задержан подозреваемый. Позже он дал свои первые показания.

