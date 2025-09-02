Ликвидированный в зоне СВО сын убийцы Парубия мог быть айтишником из Львова

Погибший на фронте сын убийцы экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия мог быть львовским айтишником. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Существует вероятность гибели молодого человека, подпадающего под указанные приметы. Михаил-Виктор Сцельников, сын Елены Чернинской (редактора и писательницы из Львова), был объявлен пропавшим без вести в мае 2023 года. Его мать сама публиковала сведения об этом в соцсетях.

Кроме того, во львовской ІТ- компании «TurnKey Lender», где работал Сцельников-младший, сообщали о его гибели. Там уточняли, что молодой человек пропал без вести под Артёмовском (Бахмутом).