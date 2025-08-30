На Украине застрелен экс-спикер Верховной Рады Парубий
Обложка © Wikipedia / ВАДИМ ЧУПРИНА
Во Львове убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Национальная полиция Украины сообщила об убийстве «общественно-политического деятеля», а украинские СМИ и телеграм-каналы уточняют, что жертвой стал именно Парубий.
Неизвестный нападавший выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск.
Парубий во время Евромайдана 2013–2014 годов руководил палаточным лагерем протестующих, став одним из ключевых организаторов. Позже он занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Был спикером Рады с 2016 по 2019 год.
Ранее в Испании найден мёртвым бывший сотрудник МВД и Нацполиции Украины 61-летний Игорь Грушевский. Тело нашли в том же жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, где ранее убили лётчика-перебежчика Кузьминова.