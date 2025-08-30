Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 09:39
3372

На Украине застрелен экс-спикер Верховной Рады Парубий

СМИ: Во Львове убит бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий

Обложка © Wikipedia / ВАДИМ ЧУПРИНА

Обложка © Wikipedia / ВАДИМ ЧУПРИНА

Во Львове убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Национальная полиция Украины сообщила об убийстве «общественно-политического деятеля», а украинские СМИ и телеграм-каналы уточняют, что жертвой стал именно Парубий.

Неизвестный нападавший выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск.

Парубий во время Евромайдана 2013–2014 годов руководил палаточным лагерем протестующих, став одним из ключевых организаторов. Позже он занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Был спикером Рады с 2016 по 2019 год.

23-летнюю украинку жестоко убили прямо на улице в США, преступник задержан
23-летнюю украинку жестоко убили прямо на улице в США, преступник задержан

Ранее в Испании найден мёртвым бывший сотрудник МВД и Нацполиции Украины 61-летний Игорь Грушевский. Тело нашли в том же жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, где ранее убили лётчика-перебежчика Кузьминова.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar