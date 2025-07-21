В Испании найден мёртвым экс-сотрудник МВД Украины. Его нашли там же, где убили перебежчика Кузьминова
В Испании найден мёртвым экс-сотрудник МВД и Нацполиции Украины Игорь Грушевский
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bernhard Richter
В Испании найден мёртвым бывший сотрудник МВД и Нацполиции Украины 61-летний Игорь Грушевский. Об этом сообщает депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, тело нашли в том же жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, где ранее убили лётчика-перебежчика Кузьминова.
«Террористический режим Зеленского убил ещё одного человека за границей. В Испании очередное убийство. В жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, где ранее убили пилота Кузьминова, найден мёртвым 61-летний Игорь Грушевский», — заявил Дмитрук.
Напомним, в феврале 2024 года в Испании убили лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который угнал вертолёт Ми-8АМТШ и перешёл на сторону Украины. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. После предательства он скрылся в Испании. Отец Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на «такую мелочь». Подробнее о жизненном пути предателя, его родственниках и деталях операции — в материале Life.ru.