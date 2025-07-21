В Испании найден мёртвым экс-сотрудник МВД Украины. Его нашли там же, где убили перебежчика Кузьминова

В Испании найден мёртвым бывший сотрудник МВД и Нацполиции Украины 61-летний Игорь Грушевский. Об этом сообщает депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, тело нашли в том же жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, где ранее убили лётчика-перебежчика Кузьминова.