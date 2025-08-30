Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 11:04

Расстрелял в упор: Момент убийства экс-спикера Рады Парубия попал на видео

Момент убийства экс-спикера Верховной рады Парубия попал на видео

Появилось видео убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове с камеры наружного наблюдения. Кадры публикует издание «Страна.ua».

Момент убийства Парубия. Видео © Telegram / Политика страны

По предварительным данным, нападавший передвигался на мотороллере под видом курьера испанской фирмы доставки Glovo. Всего в Парубия прилетело восемь пуль, в результате чего он скончался на месте.

Появилось фото киллера, застрелившего экс-спикера Рады Парубия во Львове
Появилось фото киллера, застрелившего экс-спикера Рады Парубия во Львове

Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Экс-председатель Рады принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 годах. Кроме того, Парубий причастен и к массовому убийству людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда заживо были сожжены десятки противников государственного переворота.

BannerImage

Обложка © Telegram / Политика страны

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar