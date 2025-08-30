Появилось фото киллера, застрелившего экс-спикера Рады Парубия во Львове

Бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия на улице Львова мог расстрелять курьер. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По предварительной информации, киллер в форме курьер службы доставки Glovo выстрелил в Парубия восемь раз.

Как сообщила Нацполиция, в Сыховском районе Львова в результате стрельбы погиб человек, являющийся «известным общественным и политическим деятелем, 1971 года рождения». Имя Парубия в сообщении правоохранителей не было указано. В данный момент выясняются личность и местонахождение убийцы.