Появилось фото с места убийства русофоба и ярого фаната УПА* Парубия

Появилось первое фото с места убийства экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Снимки с места расправы опубликовали украинские СМИ и местная нацполиция.

Андрей Парубий — украинский политик, экс-спикер Верховной Рады (2016–2019). Окончил Львовский университет, историк. В 1991 году основал Социал-национальную партию Украины (ныне «Свобода»). Депутат Рады с 2007 года, представлял партии «Наша Украина», «Батькивщина», «Народный фронт». В 2013–2014 годах Парубий был комендантом палаточного лагеря протестующих на Майдане Незалежности, координируя действия митингующих. После Майдана занимал пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны (2014). Приверженец радикальных взглядов, сторонник УПА*, русофоб.

