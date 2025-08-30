Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

30 августа, 09:50

Появилось фото с места убийства русофоба и ярого фаната УПА* Парубия

Появилось первое фото с места убийства экс-спикера Рады Украины Андрея Парубия

Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак

Появилось первое фото с места убийства экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Снимки с места расправы опубликовали украинские СМИ и местная нацполиция.

Фото с места убийства Парубия. Фото © Нацполиция Украины

Андрей Парубий — украинский политик, экс-спикер Верховной Рады (2016–2019). Окончил Львовский университет, историк. В 1991 году основал Социал-национальную партию Украины (ныне «Свобода»). Депутат Рады с 2007 года, представлял партии «Наша Украина», «Батькивщина», «Народный фронт». В 2013–2014 годах Парубий был комендантом палаточного лагеря протестующих на Майдане Незалежности, координируя действия митингующих. После Майдана занимал пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны (2014). Приверженец радикальных взглядов, сторонник УПА*, русофоб.

Напомним, сегодня во Львове убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Национальная полиция Украины сообщила об убийстве «общественно-политического деятеля», а украинские СМИ и телеграм-каналы уточняют, что жертвой стал именно Парубий.

* Запрещённая в России террористическая организация.

