1 сентября, 02:12

Задержанный по делу об убийстве Парубия дал первые показания

Андрей Парубий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия дал первые показания после задержания. Как сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своих соцсетях, в настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

«Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто вовлечён в эту работу», — написал экс-комик.

Напомним, Парубий был застрелен 30 августа во Львове неизвестным в форме курьера службы доставки Glovo, который после стрельбы скрылся на электровелосипеде. Задержание подозреваемого произошло спустя 36 часов после убийства. Ранее в Раде сообщили, что Парубий за полгода до гибели обращался с запросом на предоставление охраны, но получил отказ.

