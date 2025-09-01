Задержанный по делу об убийстве Парубия дал первые показания

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия дал первые показания после задержания. Как сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своих соцсетях, в настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.