Активистка антимайдана назвала убийство Парубия посланием сверху

Устранение экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия рассматривается как сигнал о неизбежном возмездии для всех, причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом рассказала РИА «Новости» Ольга Игнатьева — активистка одесского «антимайдана», выжившая при поджоге и погроме во время тех событий.