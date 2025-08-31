Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 03:30

Активистка антимайдана назвала убийство Парубия посланием сверху

Место убийства Андрея Парубия. Обложка © Telegram / LVIV.MEDIA

Место убийства Андрея Парубия. Обложка © Telegram / LVIV.MEDIA

Устранение экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия рассматривается как сигнал о неизбежном возмездии для всех, причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом рассказала РИА «Новости» Ольга Игнатьева — активистка одесского «антимайдана», выжившая при поджоге и погроме во время тех событий.

Игнатьева подчеркнула, что даже если смерть Парубия произошла по инициативе его соратников, это расценивается как «послание сверху»: виновные и их пособники понесут ответственность, а погибшие одесситы будут отомщены.

«Рвался к власти по трупам»: Экс-депутат Рады назвал убийство Парубия логичным завершением его жизни
«Рвался к власти по трупам»: Экс-депутат Рады назвал убийство Парубия логичным завершением его жизни

Напомним, 30 августа во Львове был убит известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год, Андрей Парубий. Неизвестный нападавший выстрелил в политика и скрылся. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. СБУ так и не сумела вычислить личность убийцы.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Парубий
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar