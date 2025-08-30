«Рвался к власти по трупам»: Экс-депутат Рады назвал убийство Парубия логичным завершением его жизни
Экс-депутат Рады Килинкаров назвал убийство Парубия логичным завершением
Андрей Парубий. Обложка © ТАСС / Zuma
Убийство бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия во Львове стало закономерным итогом его политической деятельности. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
«Я думаю, это логичное завершение жизни человека, который рвался к власти даже не по головам, а по трупам людей. Я напомню, что это тот самый человек, который сыграл не последнюю роль, если не сказать — одну из важнейших ролей, в том числе выполняя грязную работу, на Майдане 2013–2014 годов», — сказал Килинкаров.
По словам экс-депутата, именно с Парубием связывают организацию работы снайперов на майдане, которые стреляли по протестующим. Кроме того, Килинкаров обвиняет Парубия в прямой причастности к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.
Касательно обстоятельств убийства экс-депутат выразил убеждение, что оно не имеет политической подоплёки, а связано с внутренними бизнес-разборками. Килинкаров заключил, что майдан изначально затевался для прихода к власти лиц, неспособных добиться её демократическим путём, с целью последующего присвоения государственных ресурсов.
Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого.