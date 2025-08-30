«Рвался к власти по трупам»: Экс-депутат Рады назвал убийство Парубия логичным завершением его жизни

Убийство бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия во Львове стало закономерным итогом его политической деятельности. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, это логичное завершение жизни человека, который рвался к власти даже не по головам, а по трупам людей. Я напомню, что это тот самый человек, который сыграл не последнюю роль, если не сказать — одну из важнейших ролей, в том числе выполняя грязную работу, на Майдане 2013–2014 годов», — сказал Килинкаров.

По словам экс-депутата, именно с Парубием связывают организацию работы снайперов на майдане, которые стреляли по протестующим. Кроме того, Килинкаров обвиняет Парубия в прямой причастности к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.