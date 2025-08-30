Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 14:00

«Рвался к власти по трупам»: Экс-депутат Рады назвал убийство Парубия логичным завершением его жизни

Экс-депутат Рады Килинкаров назвал убийство Парубия логичным завершением

Андрей Парубий. Обложка © ТАСС / Zuma

Андрей Парубий. Обложка © ТАСС / Zuma

Убийство бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия во Львове стало закономерным итогом его политической деятельности. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, это логичное завершение жизни человека, который рвался к власти даже не по головам, а по трупам людей. Я напомню, что это тот самый человек, который сыграл не последнюю роль, если не сказать — одну из важнейших ролей, в том числе выполняя грязную работу, на Майдане 2013–2014 годов», — сказал Килинкаров.

По словам экс-депутата, именно с Парубием связывают организацию работы снайперов на майдане, которые стреляли по протестующим. Кроме того, Килинкаров обвиняет Парубия в прямой причастности к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Касательно обстоятельств убийства экс-депутат выразил убеждение, что оно не имеет политической подоплёки, а связано с внутренними бизнес-разборками. Килинкаров заключил, что майдан изначально затевался для прихода к власти лиц, неспособных добиться её демократическим путём, с целью последующего присвоения государственных ресурсов.

«Террористический госпереворот»: В России раскрыли главное преступление Парубия против Украины
«Террористический госпереворот»: В России раскрыли главное преступление Парубия против Украины

Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Парубий
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar