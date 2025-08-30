Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Экс-председатель Рады принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 годах. Кроме того, Парубий причастен и к массовому убийству людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда заживо были сожжены десятки противников государственного переворота. За это политик с 2023 года числится в розыске МВД России.