30 августа, 11:58

Во Львове объявлен план Сирена для поимки убийцы Парубия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Во Львове объявлена спецоперация под названием «Сирена» с целью обнаружения убийцы бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины.

По факту произошедшего убийства начато досудебное расследование.

Расстрелял в упор: Момент убийства экс-спикера Рады Парубия попал на видео
Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Экс-председатель Рады принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 годах. Кроме того, Парубий причастен и к массовому убийству людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда заживо были сожжены десятки противников государственного переворота. За это политик с 2023 года числится в розыске МВД России.

