30 августа, 11:30

Застреленный во Львове Парубий несколько лет находится в розыске МВД России

РИАН: Застреленный во Львове Парубий с 2023 года находится в розыске МВД России

Обложка © ТАСС / Zuma

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, застреленный сегодня во Львове, уже несколько лет находится в розыске МВД России. Об этом со ссылкой на полицию сообщает РИА «Новости».

Российские правоохранительные органы объявили Парубия в розыск в ноябре 2023 года. СК России заочно обвинил его в жестоких преступлениях, совершённых на Донбассе в 2014 году, которые привели к гибели и ранениям 1,2 тысячи человек.
Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Экс-председатель Рады принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 годах. Кроме того, Парубий причастен и к массовому убийству людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда заживо были сожжены десятки противников государственного переворота.

