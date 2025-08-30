«Террористический госпереворот»: В России раскрыли главное преступление Парубия против Украины
Депутат Вассерман: Парубий участвовал в организации Евромайдана в 2014 году
Андрей Парубий. Обложка © ТАСС / Николай Лазаренко
Главным преступлением экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия стало соучастие в организации событий на Евромайдане в 2014 году. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в комментарии изданию NEWS.ru.
«Главное преступление Парубия против Украины — соучастие в организации террористического госпереворота в феврале 2014 года», — сказал он.
Он добавил, что политик активно участвовал в событиях на киевской площади Независимости, обеспечивая соучастников необходимыми ресурсами, а после переворота был назначен на должность председателя Рады. Вассерман назвал этот факт полным анекдотом из-за дефектов дикции политика, тот говорил неразборчиво. Кроме того, в период пребывания Парубия на посту спикера было организовано принятие множества преступных законов. Поэтому Вассерман выразил сомнения в том, что украинский политик полностью осознавал последствия своих действий.
Напомним, что Андрея Парубия убили сегодня во Львове. Неизвестный нападавший совершил около восьми выстрелов в политика и скрылся. Вскоре появилась информация, что к убийству мог быть причастен человек в форме курьера службы доставки Glovo. Факт убийства подтвердил и главарь киевского режима Владимир Зеленский, он принёс соболезнования родным и близким Парубия. В данный момент выясняются личность и местонахождение убийцы.