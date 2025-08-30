Он добавил, что политик активно участвовал в событиях на киевской площади Независимости, обеспечивая соучастников необходимыми ресурсами, а после переворота был назначен на должность председателя Рады. Вассерман назвал этот факт полным анекдотом из-за дефектов дикции политика, тот говорил неразборчиво. Кроме того, в период пребывания Парубия на посту спикера было организовано принятие множества преступных законов. Поэтому Вассерман выразил сомнения в том, что украинский политик полностью осознавал последствия своих действий.