Зеленский отреагировал на убийство экс-спикера Рады Парубия

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт убийства во Львове бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия. Данное заявление он сделал в социальных сетях, принеся соболезнования его родным и близким.

Бывший комик написал, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах убийства во Львове. Зеленский констатировал гибель Парубия, однако не привёл дополнительных деталей инцидента. Расследование обстоятельств преступления продолжается.

«Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы», — написал он.