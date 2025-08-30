Мессенджер MAX
30 августа, 10:40

Зеленский отреагировал на убийство экс-спикера Рады Парубия

Зеленский подтвердил, что во Львове был убит экс-спикер Рады Парубий

Владимир Зеленский и Андрей Парубий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, © ТАСС / Михаил Палинчак

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт убийства во Львове бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия. Данное заявление он сделал в социальных сетях, принеся соболезнования его родным и близким.

Бывший комик написал, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах убийства во Львове. Зеленский констатировал гибель Парубия, однако не привёл дополнительных деталей инцидента. Расследование обстоятельств преступления продолжается.

«Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы», — написал он.

Напомним, что о смерти Андрея Парубия стало известно сегодня. Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что инцидент произошёл во Львове. Неизвестный нападавший выстрелил в политика и скрылся. Вскоре появилась информация, что к убийству мог быть причастен человек в форме курьера службы доставки Glovo. В данный момент выясняются личность и местонахождение убийцы.

Юлия Сафиулина
