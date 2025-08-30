Стрельба на киевском майдане в 2014 году была организована координаторами протестного движения, а снайперами управлял Андрей Парубий, ставший позднее председателем Верховной рады. Такое заявление сделал французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле в интервью агентству ТАСС.

Эксперт сослался на свидетельства врача Ольги Богомолец, которая утверждала, что как протестующие, так и бойцы «Беркута» были поражены пулями одинакового типа. Пелле добавил, что стрельба велась с восьмого этажа отеля «Украина» и не являлась необходимой, поскольку действующий на то время президент Незалежной Виктор Янукович уже согласился выполнить все требования оппозиции.

Французский геополитик заявил, что впоследствии было перехвачено видео, на котором Андрей Парубий выходит из отеля «Украина» и разговаривает со снайперами. По словам Пелле, это свидетельствует о том, что события на майдане представляли собой организованный переворот, а не спонтанный народный протест.