СБУ до сих пор не смогла идентифицировать личность стрелявшего в Парубия

Личность человека, стрелявшего в экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове, пока не установлена. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, сообщил журналистам глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко.

«Наряды полиции установили, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из огнестрельного оружия. На данный момент это лицо еще не установлено», — сказал он в ходе брифинга.

По словам Онищенко, в расследовании убийства Парубия участвуют полиция, СБУ и Генпрокуратура Украины. Он подчеркнул, что ликвидация была хорошо спланирована, а исполнитель – профессионально подготовлен. Оружие, применённое для убийства, пока не установлено, но правоохранители предполагают, что это было короткоствольное огнестрельное оружие.