Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отметила, что её не удивит возможное обвинение украинских аквалангистов, фигурирующих в деле о теракте на «Северных потоках», в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Этот комментарий последовал за сообщением о том, что полиция Львова до сих пор не смогла найти убийцу одиозного политика, при этом отмечается, что нападение было «тщательно подготовлено».