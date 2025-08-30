Мессенджер MAX
Регион
30 августа, 17:17

Захарова заявила, что не удивится, если убийство Парубия повесят на аквалангистов

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отметила, что её не удивит возможное обвинение украинских аквалангистов, фигурирующих в деле о теракте на «Северных потоках», в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Этот комментарий последовал за сообщением о том, что полиция Львова до сих пор не смогла найти убийцу одиозного политика, при этом отмечается, что нападение было «тщательно подготовлено».

«Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на «Северном потоке», один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы», — написала Захарова в Telegram-канале.

Американская неонацистская группировка заявила о причастности к покушению на Парубия

Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого.

