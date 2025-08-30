Американская неонацистская группировка заявила о причастности к покушению на Парубия

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix под названием «Белый Феникс» заявило о причастности к покушению на экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия. Радикалы обвинили политика в подрыве расовой чистоты, осквернении памяти героев и разжигании смуты среди украинцев.

«Мы заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — указано в публикации группировки.