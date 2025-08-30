Американская неонацистская группировка заявила о причастности к покушению на Парубия
Украинское крыло White Phoenix заявило о причастности к покушению на Парубия
Место убийства Андрея Парубия. Обложка © Telegram / LVIV.MEDIA
Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix под названием «Белый Феникс» заявило о причастности к покушению на экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия. Радикалы обвинили политика в подрыве расовой чистоты, осквернении памяти героев и разжигании смуты среди украинцев.
«Мы заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — указано в публикации группировки.
Также радикалы заявили, что судьба Парубия должна послужить уроком для всех предателей Украины.
Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого.