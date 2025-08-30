Мессенджер MAX
30 августа, 16:28
Американская неонацистская группировка заявила о причастности к покушению на Парубия

Украинское крыло White Phoenix заявило о причастности к покушению на Парубия

Место убийства Андрея Парубия. Обложка © Telegram / LVIV.MEDIA

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix под названием «Белый Феникс» заявило о причастности к покушению на экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия. Радикалы обвинили политика в подрыве расовой чистоты, осквернении памяти героев и разжигании смуты среди украинцев.

«Мы заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — указано в публикации группировки.

Также радикалы заявили, что судьба Парубия должна послужить уроком для всех предателей Украины.

8 пуль для палача Донбасса: нацист Андрей Парубий дождался народного приговора

Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого.

