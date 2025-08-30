8 пуль для палача Донбасса: нацист Андрей Парубий дождался народного приговора Оглавление С чего начал путь одиозный нацист: молодёжные лагеря и «Спадщина» Комендант Майдана: как Парубий руководил расстрелом и притворился больным Восемь пуль возмездия: кто заказал главного нациста Украины Политолог Дмитрий Родионов — о том, чем был известен комендант Майдана, убийца и русофоб Андрей Парубий и почему его ликвидация была закономерной. 30 августа, 12:36 Коменданта Майдана Парубия, развязавшего войну на Донбассе, расстреляли в центре Львова. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Анна Марченко, Никита Юренев

Прекрасная новость с Украины — во Львове ликвидирован один из самых одиозных и последовательных нацистов, комендант Евромайдана и организатор расстрела «небесной сотни», бывший спикер Верховной рады (2016–2019 г.г.) Андрей Парубий.

Сообщается, что в него выпустили 8 пуль. Киллера ищут, по Сети уже распространили фото предполагаемого убийцы — на нём мужчина на велосипеде, по утверждениям СМИ, курьер службы доставки «Глово».

«Президент» Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Парубия и заверил, что на поиски убийцы брошены все силы.

Стоит отметить, что, хотя Парубий давно не занимает постов на Украине, он всегда был заметной фигурой на украинской политической сцене, известной своей последовательной радикальной позицией.

Во Львове ликвидировали Андрея Парубия. Фото © Telegram / shot

С чего начал путь одиозный нацист: молодёжные лагеря и «Спадщина»

Парубий родом из Львовской области, по его утверждениям, его дед служил пулемётчиком в Галицкой армии (вооружённых формированиях ЗУНР) и участвовал в битве за Львов против поляков.

Ещё в перестройку юный Андрей занялся политикой, разумеется, маргинально-националистической, став одним из заметных лидеров украинского сепаратизма. В 1988-м он возглавил молодёжную организацию — общество «Спадщина» («наследие» по-украински — не отсылка ли к «Аненербе»?), члены которой занимались восстановлением могил УПАшников*, собирали воспоминания ещё живых боевиков, организовывали молодёжные «патриотические» (на деле — националистические) лагеря, охраняли антисоветские митинги во Львове. Уже в марте 1989 года деятельность Парубия приметили органы — он был впервые арестован за организацию несанкционированного митинга.

Увы, сепаратистские тенденции тогда уже набрали полный ход, Украина стремительно дрейфовала от союзного центра, и те, кто ещё за несколько лет до этого должны были оказаться за решёткой или в психушке на долгие годы, становились лидерами общественного мнения.

В 1990 году Парубий избран депутатом Львовского областного совета, стал секретарём постоянной депутатской комиссии по вопросам молодёжи и спорта. За день до выборов был арестован вместе с двумя соратниками за несанкционированную агитацию, и об избрании депутатом узнал в райотделе милиции.

Через год вместе с Олегом Тягнибоком основал Социал-национальную партию Украины (СНПУ), которая в 2004-м стала широко известна на постсоветском пространстве как ВО «Свобода»*.

Киллер в форме курьера расстреливает Парубия на улице. Видео © Telegram / shot

В 1996 году возглавил Общество содействия Вооружённым силам и Военно-морскому флоту «Патриот Украины», являвшееся молодёжным отделением СНПУ, а по факту — её силовым блоком, точнее, отрядом штурмовиков. Спустя 10 лет СНПУ официально распустила организацию, её бренд забрал себе руководитель харьковского подразделения боевиков Андрей Билецкий, будущий основатель «Азова»*.

Парубий же продолжил деятельность в качестве пропагандиста, будучи редактором бандеровского политического журнала «Ориентиры» СНПУ, продолжая депутатствовать во Львовском облсовете.

Разумеется, стал активным участником первого Майдана, всецело поддерживая Ющенко. Был комендантом «Украинского дома» в Киеве, за что был награждён памятным знаком «Выдающемуся участнику Оранжевой революции». Видимо, заслуги молодого и подающего надежды нациста действительно были выдающимися.

В январе 2005 года вместе с шестью членами политсовета вышел из состава «Свободы»*, тогда же возглавил партию «Народный союз Украинцы!»

В конце 2007-го был избран в Верховную раду по спискам блока «Наша Украина — Народная самооборона» Ющенко, будучи членом политсовета его партии.

С победой на президентских выборах в 2010-м Виктора Януковича подвергся преследованию со стороны властей — попал под уголовное дело по факту незаконного влияния на председателя Верховной рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей во время пленарного заседания Верховной рады Украины во время ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Интересно, что сие «влияние» выразилось в метании дымовых шашек, куриных яиц и силовых провокаций в здании парламента, т.е. как минимум — хулиганских действиях. Но Парубий тогда, увы, не сел. Продолжил свою кипучую нацистскую деятельность. Прикрываясь депутатским мандатом. В 2012-м даже принимал участие в «Болотных протестах» в Москве, что уже можно рассматривать как открытое вмешательство в дела другого государства.

В том же году покинул «Нашу Украину» из-за разногласий внутри оппозиции, неспособной объединиться в борьбе против власти Януковича, вступив во «Фронт перемен» ещё одного ключевого организатора будущего Евромайдана и будущего главы майданного правительства Арсения Яценюка. Переизбрался в Раду по спискам тимошенковской «Батькивщины», которой тогда вместе с ним управляли такие одиозные нацисты, как Аваков, Турчинов, Пашинский.

Комендант Майдана: как Парубий руководил расстрелом и притворился больным

В 2013–2014-м Парубий возглавлял «Самооборону Майдана», был комендантом палаточного лагеря, фактически контролируя радикальные группы.

Существует версия, что Парубий, Тягнибок и глава «Правого сектора»* Дмитрий Ярош*, будучи фактическими управляющими протестами, через кураторов СБУ хотели их «слить», а точнее — «продать» властям, однако власти неожиданно для них проявили непростительную слабость и дезорганизованность, чем нацисты не преминули воспользоваться.

В кульминационный момент именно Парубий, как «комендант Майдана», по закрытому каналу связи распоряжался расстрелом людей, а позднее прикрывал вывод людей с оружием из гостиницы «Днепр», откуда осуществлялся расстрел, предварительно прикинувшись больным (официально сообщалось об инсульте), прямо с больничной койки. Однако уже 23 февраля, когда стало ясно, что «революция» «неожиданно» победила, Парубий столь же «неожиданно» быстро «вылечился», став секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Стоит также напомнить, что Парубий является одним из главных идеологов т.н. АТО, по сути — карательной операции против народа Донбасса. Кроме того, он был одним из организаторов массового убийства в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года. Как позже выяснила парламентская комиссия, накануне 2 мая он находился в Одесской области, где проводил некие встречи и совещания с силовиками, после чего заявил журналистам, что в городе ожидаются беспорядки. Неудивительно, что, возглавив Раду, Парубий приложил все усилия для прекращения расследования одесской трагедии.

Каратель Донбасса Андрей Парубий. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Интересно, что на Парубия уже совершали покушение ранее: в 2014 году во время встречи с соратниками по «Самообороне Майдана» в него бросили гранату. Тогда ему повезло. В этот раз — нет.

Восемь пуль возмездия: кто заказал главного нациста Украины

Трудно сейчас дать однозначный ответ, кто организовал его убийство. Ходят слухи, что Парубий украл немало «майданных» денег, на которые прикупил много элитной недвижимости, возможно, это чисто «внутримайданные» разборки. Можно предположить, что его убил некий мститель-одиночка. Такие версии выдвигались после убийств известной нацистской пропагандистки Ирины Фарион и одного из организаторов сожжения «куликовцев» в Одессе Демьяна Ганула. Впрочем, это уже не очень тянет на совпадение. Больше похоже на «зачистку» наиболее одиозных фигур, имеющих отношение к чудовищным преступлениям, породивших украинский кризис и способных раскрыть страшные тайны, что могло бы серьёзно подорвать право нынешней украинской государственности на существование в глазах мировой общественности.

В любом случае — жаль, конечно, что не по суду, но лучше так, чем эти нелюди спокойно скроются где-нибудь за границей, как некоторые палачи Рейха после падения Берлина. Возмездие должно настичь каждого, если не в виде виселицы на центральной площади Киева, то хоть в виде восьми пуль в голову от курьера на велосипеде, которого вряд ли найдут, а если и найдут, то кто истинный организатор, так и останется тайной.

* — Запрещённые в России организации.

