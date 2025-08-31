Предчувствие или угрозы: Убитый во Львове Парубий просил госохрану, но остался без защиты

Убитый во Львове бывший секретарь СНБО Украины и экс-спикер Рады Андрей Парубий, причастный к трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, не смог добиться предоставления государственной охраны перед расправой. Об этом рассказал покинувший Незалежную депутат Верховной рады Артём Дмитрук.