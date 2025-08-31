Предчувствие или угрозы: Убитый во Львове Парубий просил госохрану, но остался без защиты
Депутат Рады Дмитрук: Парубий просил государственную охрану перед убийством
Андрей Парубий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes
Убитый во Львове бывший секретарь СНБО Украины и экс-спикер Рады Андрей Парубий, причастный к трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, не смог добиться предоставления государственной охраны перед расправой. Об этом рассказал покинувший Незалежную депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
«Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад. Ему отказали», — пишет нардеп в соцсетях.
Напомним, 30 августа во Львове был убит известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной рады с 2016 по 2019 год, Андрей Парубий. Киллер в одежде курьера нападавший выстрелил в политика и скрылся. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. СБУ пока не сумела вычислить личность убийцы.