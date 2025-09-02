Мессенджер MAX
Регион
2 сентября, 09:04

Порошенко*, Яценюк, Тимошенко и Турчинов приехали во Львов на похороны Парубия

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* и экс-премьер-министр Арсений Яценюк прибыли на похороны застреленного во Львове экс-спикера Рады Андрея Парубия. Кроме того, на прощании замечен экс-председатель украинского парламента Александр Турчинов.

Кадры с похорон Парубия. Видео © УНИАН

Вместе с тем на прощание с Парубием приехали представители фракции «Батькивщина» вместе с Юлией Тимошенко.

Тимошенко на прощании с Парубием. Фото © Telegram / Политика страны

Тимошенко на прощании с Парубием. Фото © Telegram / Политика страны

Вчера в Киеве прошли траурные мероприятия, включающие отпевание и вечер памяти, посвящённые Парубию. Сегодня, 2 сентября, примерно в 12:30 по московскому времени, на площади Рынок, у Ратуши, состоится общегородская церемония прощания. Погребение Парубия пройдёт на Лычаковском кладбище.
Напомним, 30 августа во Львове застрелили экс-спикера Верховной Рады Украины Андрей Парубия. Момент убийства попал на камеры наблюдения. 1 сентября на Украине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве нардепа. Он уже дал первые показания. Украинская полиция показала первые фото предполагаемого убийцы.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

