Порошенко*, Яценюк, Тимошенко и Турчинов приехали во Львов на похороны Парубия
Бывший президент Украины Пётр Порошенко* и экс-премьер-министр Арсений Яценюк прибыли на похороны застреленного во Львове экс-спикера Рады Андрея Парубия. Кроме того, на прощании замечен экс-председатель украинского парламента Александр Турчинов.
Вместе с тем на прощание с Парубием приехали представители фракции «Батькивщина» вместе с Юлией Тимошенко.
Вчера в Киеве прошли траурные мероприятия, включающие отпевание и вечер памяти, посвящённые Парубию. Сегодня, 2 сентября, примерно в 12:30 по московскому времени, на площади Рынок, у Ратуши, состоится общегородская церемония прощания. Погребение Парубия пройдёт на Лычаковском кладбище.
Напомним, 30 августа во Львове застрелили экс-спикера Верховной Рады Украины Андрей Парубия. Момент убийства попал на камеры наблюдения. 1 сентября на Украине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве нардепа. Он уже дал первые показания. Украинская полиция показала первые фото предполагаемого убийцы.
