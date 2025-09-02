Порошенко*, Яценюк, Тимошенко и Турчинов приехали во Львов на похороны Парубия

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* и экс-премьер-министр Арсений Яценюк прибыли на похороны застреленного во Львове экс-спикера Рады Андрея Парубия. Кроме того, на прощании замечен экс-председатель украинского парламента Александр Турчинов.