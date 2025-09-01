«Назначен виновным»: В задержании предполагаемого убийцы Парубия нашли несостыковки
Рогов: Предполагаемый убийца Парубия может быть подставным лицом
Задержание предполагаемого убийцы Андрея Парубия. Обложка © МВД Украины
Задержанный по подозрению в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия может быть подставным лицом, не исключает председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.
По его словам, быстрое задержание предполагаемого убийцы наводит на мысль, что этот человек не причастен к преступлению. Собеседник «Ридуса» обратил внимание, что реальный убийца Парубия действовал профессионально. Он тщательно планировал свои шаги, чтобы скрыться, использовал слепые зоны камер и полностью закрывал лицо шлемом.
«Либо его арестовали по договорённости, и сейчас он просто отыгрывает роль, либо задержанный заранее назначен виновным», — предположил Рогов.
По его словам, смерть политика выгодна Владимиру Зеленскому. Если задержанный будет обвинять Россию, то глава киевского режима может использовать эту информацию для создания препятствий в процессе урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Момент его убийства попал на видео. 1 сентября на Украине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве Парубия. Он уже дал первые показания. МВД Украины показало первые фото предполагаемого убийцы.