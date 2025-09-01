«Назначен виновным»: В задержании предполагаемого убийцы Парубия нашли несостыковки

Задержанный по подозрению в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия может быть подставным лицом, не исключает председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.

По его словам, быстрое задержание предполагаемого убийцы наводит на мысль, что этот человек не причастен к преступлению. Собеседник «Ридуса» обратил внимание, что реальный убийца Парубия действовал профессионально. Он тщательно планировал свои шаги, чтобы скрыться, использовал слепые зоны камер и полностью закрывал лицо шлемом.

«Либо его арестовали по договорённости, и сейчас он просто отыгрывает роль, либо задержанный заранее назначен виновным», — предположил Рогов.