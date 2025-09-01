Никаких улик: Украина не смогла повесить убийство Парубия на Россию

Служба безопасности Украины не обнаружила доказательств причастности России к ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия. Об этом заявил руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко на брифинге, опровергая более ранние заявления главы национальной полиции Ивана Выговского о «российском следе».

В тот же день офис Генпрокурора Украины сообщил о предъявлении обвинения 52-летнему жителю Львова, задержанному по подозрению в этом убийстве. Подозрение основывается на объективных доказательствах и включает статьи об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. В настоящее время продолжаются обыски, а прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.