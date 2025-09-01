Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 сентября, 12:07

Никаких улик: Украина не смогла повесить убийство Парубия на Россию

Онищенко: СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Служба безопасности Украины не обнаружила доказательств причастности России к ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия. Об этом заявил руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко на брифинге, опровергая более ранние заявления главы национальной полиции Ивана Выговского о «российском следе».

«Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия», — сказал Онищенко.

В тот же день офис Генпрокурора Украины сообщил о предъявлении обвинения 52-летнему жителю Львова, задержанному по подозрению в этом убийстве. Подозрение основывается на объективных доказательствах и включает статьи об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. В настоящее время продолжаются обыски, а прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Депутат Рады Дмитрук раскрыл, куда на самом деле ведёт след в деле об убийстве Парубия
Депутат Рады Дмитрук раскрыл, куда на самом деле ведёт след в деле об убийстве Парубия

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен Парубий, и кадры убийства с камеры видеонаблюдения были обнародованы. Подозреваемого задержали в ночь на 1 сентября, после чего он дал первые показания. В ведомстве заявили, что в деле якобы виден «российский след».

Анастасия Никонорова
