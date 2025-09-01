Депутат Рады Дмитрук раскрыл, куда на самом деле ведёт след в деле об убийстве Парубия

Такие убийства происходят системно — и на территории Украины, и за её пределами. Одним из последних самых ярких примеров стало убийство Андрея Портнова в Испании. Но есть и целый ряд других случаев, менее известных и менее публично освещённых. Людей могут просто схватить, вывезти в ближайшую лесопосадку и там убить. А потом сказать, что он «пропал без вести при исполнении боевых заданий».