Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 10:00

Депутат Рады Дмитрук раскрыл, куда на самом деле ведёт след в деле об убийстве Парубия

Нардеп Дмитрук: Следы в деле об убийстве Парубия могут вести в офис Зеленского

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове — это прямое следствие деятельности террористической организации на Украине, главой которой является Владимир Зеленский. О том, какой на самом деле «след» можно найти в этом убийстве, Life.ru рассказал депутат Верховной рады Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артём Дмитрук.

Такие убийства происходят системно — и на территории Украины, и за её пределами. Одним из последних самых ярких примеров стало убийство Андрея Портнова в Испании. Но есть и целый ряд других случаев, менее известных и менее публично освещённых. Людей могут просто схватить, вывезти в ближайшую лесопосадку и там убить. А потом сказать, что он «пропал без вести при исполнении боевых заданий».

Артём Дмитрук

Депутат Верховной рады Украины

Такие убийства происходят системно — и на территории Украины, и за её пределами. Одним из последних самых ярких примеров стало убийство Андрея Портнова в Испании. Но есть и целый ряд других случаев, менее известных и менее публично освещённых. Людей могут просто схватить, вывезти в ближайшую лесопосадку и там убить. А потом сказать, что он «пропал без вести при исполнении боевых заданий».
Такие убийства происходят системно — и на территории Украины, и за её пределами. Одним из последних самых ярких примеров стало убийство Андрея Портнова в Испании. Но есть и целый ряд других случаев, менее известных и менее публично освещённых. Людей могут просто схватить, вывезти в ближайшую лесопосадку и там убить. А потом сказать, что он «пропал без вести при исполнении боевых заданий».

Дмитрук говорит, что знает об этом не понаслышке: Зеленский трижды пытался его убить на территории Украины, пытал в подвалах СБУ и готовил его ликвидацию в Лондоне. И сегодня эти попытки не прекращаются, говорит нардеп.

Что касается настоящего убийцы и заказчика убийства Парубия — их никогда публике не покажут, считает собеседник Life.ru.

«Человек, которого сегодня показывают как «исполнителя», не имеет никакого отношения к убийству. Показывают бедного, случайного мужчину и лепят вокруг него какую-то историю. Если это расследовать, тогда след будет только с Банковой (улица, где находится Офис президента Украины. — Прим. Life.ru). Следы могут вести только в офис Зеленского», — заключил Дмитрук.

Предчувствие или угрозы: Убитый во Львове Парубий просил госохрану, но остался без защиты
Предчувствие или угрозы: Убитый во Львове Парубий просил госохрану, но остался без защиты

Напомним, что 30 августа Парубий был застрелен во Львове. Были опубликованы кадры убийства с камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан в ночь на 1 сентября и дал первые показания. Нацполиция Украины ожидаемо заявила, что в деле есть «российский след».

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Украина
  • Андрей Парубий
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar