Депутат Рады Дмитрук раскрыл, куда на самом деле ведёт след в деле об убийстве Парубия
Обложка © РИА Новости / Стрингер
Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове — это прямое следствие деятельности террористической организации на Украине, главой которой является Владимир Зеленский. О том, какой на самом деле «след» можно найти в этом убийстве, Life.ru рассказал депутат Верховной рады Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артём Дмитрук.
Такие убийства происходят системно — и на территории Украины, и за её пределами. Одним из последних самых ярких примеров стало убийство Андрея Портнова в Испании. Но есть и целый ряд других случаев, менее известных и менее публично освещённых. Людей могут просто схватить, вывезти в ближайшую лесопосадку и там убить. А потом сказать, что он «пропал без вести при исполнении боевых заданий».
Дмитрук говорит, что знает об этом не понаслышке: Зеленский трижды пытался его убить на территории Украины, пытал в подвалах СБУ и готовил его ликвидацию в Лондоне. И сегодня эти попытки не прекращаются, говорит нардеп.
Что касается настоящего убийцы и заказчика убийства Парубия — их никогда публике не покажут, считает собеседник Life.ru.
«Человек, которого сегодня показывают как «исполнителя», не имеет никакого отношения к убийству. Показывают бедного, случайного мужчину и лепят вокруг него какую-то историю. Если это расследовать, тогда след будет только с Банковой (улица, где находится Офис президента Украины. — Прим. Life.ru). Следы могут вести только в офис Зеленского», — заключил Дмитрук.