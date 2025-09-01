Киев показал первые фото предполагаемого убийцы Парубия и нашёл у него «‎российский след»

В Сети появились первые фотографии мужчины, которого подозревают в убийстве украинского политика Андрея Парубия. В МВД Украины заявили, что он тщательно готовился к преступлению и пытался скрыться. Однако, по словам нардепа Артёма Дмитрука, мужчина на фото не имеет никакого отношения к убийству.

«Мы знаем: это преступление неслучайно. В нём есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый», — утверждает ведомство.