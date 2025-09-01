Мессенджер MAX
1 сентября, 07:18

Киев показал первые фото предполагаемого убийцы Парубия и нашёл у него «‎российский след»

Первое фото предполагаемого убийцы украинского политика Андрея Парубия. Обложка © МВД Украины

В Сети появились первые фотографии мужчины, которого подозревают в убийстве украинского политика Андрея Парубия. В МВД Украины заявили, что он тщательно готовился к преступлению и пытался скрыться. Однако, по словам нардепа Артёма Дмитрука, мужчина на фото не имеет никакого отношения к убийству.

«Мы знаем: это преступление неслучайно. В нём есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый», — утверждает ведомство.

По версии следствия, предполагаемый убийца некоторое время выслеживал Парубия, а после нападения предпринял попытку скрыть свою причастность: сменил одежду, избавился от оружия и отправился в Хмельницкую область. Однако правоохранители установили его местонахождение и обнародовали первые кадры задержанного.

Во Львове устроили стрельбу недалеко от места убийства Парубия
Напомним, что 30 августа Парубий был застрелен во Львове. Он занимал должность спикера Верховной Рады Украины с 2016 по 2019 год. Сначала Национальная полиция назвала убитого «общественно-политическим деятелем», а украинские СМИ выяснили, что речь идёт именно о Парубии. Позже были опубликованы кадры убийства с камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан в ночь на 1 сентября и дал первые показания, а глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Милена Скрипальщикова
