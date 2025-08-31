Во Львове устроили стрельбу недалеко от места убийства Парубия
Задержанный житель Львова, устроивший стрельбу. Обложка © lv.npu.gov.ua
Во Львове на Украине произошла стрельба неподалёку от места, где был убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. По информации украинской полиции, стрелявший задержан.
По данным правоохранителей, местный житель использовал пневматический пистолет во время личного конфликта, трижды выстрелив в сторону двух мужчин.
Место стрельбы во Львове. Видео © «Страна.ua»
Ранее Life.ru сообщал о задержании мужчины на Украине, который открыл стрельбу в ресторане McDonald's. Национальная полиция подтвердила информацию, что неизвестный зашёл внутрь заведения и произвёл несколько выстрелов.