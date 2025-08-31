Во Львове устроили стрельбу недалеко от места убийства Парубия

Во Львове на Украине произошла стрельба неподалёку от места, где был убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. По информации украинской полиции, стрелявший задержан.

По данным правоохранителей, местный житель использовал пневматический пистолет во время личного конфликта, трижды выстрелив в сторону двух мужчин.

Место стрельбы во Львове. Видео © «Страна.ua»