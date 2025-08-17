Украинские СМИ сообщают о стрельбе на Почтовой площади Киева

В Киеве прогремели выстрелы — на Почтовой площади произошёл инцидент с применением оружия. Местные СМИ оперативно опубликовали видеозаписи, на которых слышны характерные хлопки, напоминающие очередь из автомата.

На опубликованных кадрах видно, как люди в панике покидают площадь, хотя визуально стрелявших или пострадавших не зафиксировано.

Выстрелы в городе испугали местных жителей. Видео © Х / @5 каналов

На данный момент украинским правоохранителям следует установить наличие пострадавших и причины произошедшего инцидента.