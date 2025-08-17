Встреча Путина и Трампа
17 августа, 13:24

Украинские СМИ сообщают о стрельбе на Почтовой площади Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViktoriaIvanets

В Киеве прогремели выстрелы — на Почтовой площади произошёл инцидент с применением оружия. Местные СМИ оперативно опубликовали видеозаписи, на которых слышны характерные хлопки, напоминающие очередь из автомата.

На опубликованных кадрах видно, как люди в панике покидают площадь, хотя визуально стрелявших или пострадавших не зафиксировано.

Выстрелы в городе испугали местных жителей. Видео © Х / @5 каналов

На данный момент украинским правоохранителям следует установить наличие пострадавших и причины произошедшего инцидента.

В Раде сообщили о жестоком убийстве в Киеве
Напомним, что 7 августа в Черкассах неизвестный открыл стрельбу в одном из ресторанов быстрого питания. По данным издания «Страна.ua», после этого злоумышленник заблокировался в туалетной комнате заведения McDonald's. Предварительно, все сотрудники заведения и посетители успели эвакуироваться. Позже стало известно, что правоохранители задержали дебошира.

