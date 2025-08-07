На Украине задержан мужчина, устроивший стрельбу в McDonald's

На Украине задержан стрелок, который открыл стрельбу в McDonald's (Макдональдс). Национальная полиция страны подтвердила, что неизвестный мужчина зашёл внутрь ресторана быстрого питания и совершил несколько выстрелов.

Поймать стрелка удалось силам КОРД, сейчас нападавший госпитализирован, так как в результате стрельбы сам себя ранил. Больше никто из людей в McDonald's не пострадал.