Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 11:44

На Украине задержан мужчина, устроивший стрельбу в McDonald's

Обложка © Национальная полиция Украины

Обложка © Национальная полиция Украины

На Украине задержан стрелок, который открыл стрельбу в McDonald's (Макдональдс). Национальная полиция страны подтвердила, что неизвестный мужчина зашёл внутрь ресторана быстрого питания и совершил несколько выстрелов.

Поймать стрелка удалось силам КОРД, сейчас нападавший госпитализирован, так как в результате стрельбы сам себя ранил. Больше никто из людей в McDonald's не пострадал.

В Москве полицейские сняли на видео эпичную погоню со стрельбой
В Москве полицейские сняли на видео эпичную погоню со стрельбой

Напомним, всё случилось в центре Черкасс сегодня, 7 августа. Мужчина открыл стрельбу, а позже попытался скрыться в туалете. Сотрудники полиции смогли быстро эвакуировать посетителей и персонал.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar