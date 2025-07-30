В Москве полицейские сняли на видео эпичную погоню со стрельбой

В Москве сотрудники ГИБДД открыли огонь по колёсам иномарки, водитель которой отказался остановиться по требованию правоохранителей. Об этом сообщили в столичном управлении МВД и показали видео эпичной погони.

Правоохранители преследуют злоумышленника на автомобиле в Москве. Видео © Telegram / Ирина Волк

Инцидент произошёл около четырёх утра на Ленинградском проспекте. Экипаж ДПС заметил машину с повреждённым бампером, но водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Кроме того, во время преследования мужчина совершил несколько столкновений с патрульным автомобилем, опасно маневрировал и создавал угрозу другим участникам движения.

«В соответствии с Федеральным Законом «О полиции» произведён один предупредительный выстрел вверх и несколько – по колесам. На улице Сальвадора Альенде автомобиль был остановлен», — говорится в сообщении.

За рулём оказался 22-летний москвич с признаками алкогольного опьянения. Он отказался проходить медосвидетельствование. В отношении нарушителя составлено восемь административных протоколов. Савёловский районный суд назначил ему восемь суток административного ареста.