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Регион
29 июля, 20:59

В Ингушетии подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле отца

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ингушетии подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле отца. Правоохранителям пришлось открыть огонь по колёсам, чтобы остановить нарушителя. О случившемся передаёт местное МВД.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в селении Сурхахи, расположенном в Назрановском районе. Сотрудники ГИБДД попытались остановить машину Lada Granta для проверки документов, однако водитель продолжил движение, попытавшись скрыться. В ходе погони нарушитель начал выполнять опасные манёвры, включая выезд на встречную полосу. Требования правоохранителей он игнорировал. В какой-то момент подросток допустил столкновение с патрульной машиной, перекрывшей ему дорогу, послу чего продолжил движение.

«Сотрудники полиции продолжили преследовать водителя легковушки, а когда тот во время движения ещё дважды совершил боковое столкновение с патрульным транспортным средством с целью избежать блокирования, то вынуждены были открыть огонь по колёсам его автомобиля. В результате применения табельного оружия никто не пострадал», — сказано в заявлении МВД.

После задержания оказалось, что на водительском сидении Lada Granta находился 13-летний подросток. Полицейским удалось установить его отца, в отношении которого был составлен протокол за передачу управления авто человеку, не имеющему на это прав. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Недавно в городе Нальчик произошло нападение на сотрудников ГИБДД. Злоумышленник набросился на правоохранителей с ножом при попытке проверки документов. Рядом проезжал патруль ППС, который вмешался и открыл огонь по преступнику.

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Виталий Приходько
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