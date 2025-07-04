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4 июля, 17:30

Mash: На инспекторов ГИБДД в Нальчике напали при проверке документов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Нападение на полицейских в Нальчике началось с проверки документов сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает Mash.

Стрельба в Нальчике. Видео © Telegram / Mash

Свидетели происшествия рассказали, что из остановленного инспекторами автомобиля вышел мужчина и напал на сотрудников с ножом, ранив одного из них. Рядом проезжал патруль ППС, который вмешался и открыл огонь по преступникам.

Нападавшие на полицейских в Нальчике оказались сторонниками ИГИЛ*, их задержание попало на камеру
Нападавшие на полицейских в Нальчике оказались сторонниками ИГИЛ*, их задержание попало на камеру

Напомним, сегодня в Нальчике напали на сотрудников полиции, один из них получил удары ножом и сейчас находится в реанимации. По предварительной информации, один из нападавших был уничтожен на месте, второй попытался сбежать, но его оперативно задержали.

Юрий Лысенко
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