Mash: На инспекторов ГИБДД в Нальчике напали при проверке документов

Нападение на полицейских в Нальчике началось с проверки документов сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает Mash.

Стрельба в Нальчике. Видео © Telegram / Mash

Свидетели происшествия рассказали, что из остановленного инспекторами автомобиля вышел мужчина и напал на сотрудников с ножом, ранив одного из них. Рядом проезжал патруль ППС, который вмешался и открыл огонь по преступникам.