Нападавшие на полицейских в Нальчике оказались сторонниками ИГИЛ*, их задержание попало на камеру

Оба нападавших на полицейских в Нальчике оказались сторонниками запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает SHOT.

У пострадавшего сотрудника ДПС зафиксированы проникающие и резаные раны, его экстренно доставили на операцию в больницу Нальчика.

Напомним, в Кабардино-Балкарии произошло нападение на сотрудников полиции. Один из них получил ножевое ранение, сейчас его спасают врачи. По предварительной информации, одного из злоумышленников обезвредили на месте, второй попытался скрыться, но впоследствии был задержан.