Нападавшие на полицейских в Нальчике оказались сторонниками ИГИЛ*, их задержание попало на камеру
Момент задержания одного из напавших на полицейского в Нальчике попал на видео
Оба нападавших на полицейских в Нальчике оказались сторонниками запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает SHOT.
Момент задержания одного из напавших на полицейского в Нальчике. Видео © SHOT
У пострадавшего сотрудника ДПС зафиксированы проникающие и резаные раны, его экстренно доставили на операцию в больницу Нальчика.
Напомним, в Кабардино-Балкарии произошло нападение на сотрудников полиции. Один из них получил ножевое ранение, сейчас его спасают врачи. По предварительной информации, одного из злоумышленников обезвредили на месте, второй попытался скрыться, но впоследствии был задержан.
* Запрещённая в России террористическая организация
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