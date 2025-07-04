Опубликовано видео нападения на полицейских в Нальчике

Появилось видео со стрельбой в Нальчике: на кадрах видно, как вооружённый мужчина открывает огонь по сотруднику правоохранительных органов. Кадры публикует SHOT .

Напомним, в Кабардино-Балкарии произошло нападение на сотрудников полиции. Один из них получил ножевое ранение, сейчас его спасают врачи. По предварительным данным, одного из преступников нейтрализовали сразу, второй пытался бежать. Позже стало известно, что его задержали.