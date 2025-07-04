Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 16:20

Опубликовано видео нападения на полицейских в Нальчике

Появилось видео со стрельбой в Нальчике: на кадрах видно, как вооружённый мужчина открывает огонь по сотруднику правоохранительных органов. Кадры публикует SHOT.

Видео © SHOT

Россиянин устроил стрельбу по подросткам из-за шума мотоциклов
Россиянин устроил стрельбу по подросткам из-за шума мотоциклов

Напомним, в Кабардино-Балкарии произошло нападение на сотрудников полиции. Один из них получил ножевое ранение, сейчас его спасают врачи. По предварительным данным, одного из преступников нейтрализовали сразу, второй пытался бежать. Позже стало известно, что его задержали.

Обложка © SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar