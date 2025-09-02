«Месть всей власти»: Подозреваемый в убийстве Парубия заявил, что мог расправиться и с Порошенко*

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия признался в содеянном журналистам. По его словам, он сделал это из-за неприязни к украинской власти. Он также заявил, что мог расправиться и с бывшим президентом Украины Петром Порошенко*.

Подозреваемый в убийстве Парубия заявил, что мог расправиться и с Порошенко*. Видео © Telegram / Политика страны

«Да, это я его убил, он был рядом. Жил бы я в Виннице, был бы Петя (Порошенко*) Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — сказал мужчина.

Кроме того, он категорически отверг слухи о давлении со стороны якобы российских спецслужб и подчеркнул, что действовал самостоятельно, убив Парубия.