Появилось фото подозреваемого в убийстве Парубия с погибшим в Донбассе сыном

Предположительно, Михаил-Виктор Сцельников пропал без вести в ходе боёв за Артёмовск (Бахмут) в 2023 году, а впоследствии его гибель официально подтвердила компания-работодатель. Военкор предположил, что именно невозможность легально найти и забрать тело сына могла стать для отца ключевым мотивом, совместившим личную месть с попыткой попасть в Россию для поисков останков. Военкор добавил, киевский режим лишил Сцельникова законного права проститься.

«Ни один из тех, кто сегодня приехал во Львов в скорбном наряде, не сделал ничего, чтобы заставить [Владимира] Зеленского забрать у нас тысячи трупов погибших украинских солдат. Среди них, вполне возможно, есть и сын Сцельникова. Который уже просто не видел возможности найти тело легальным путём. Поэтому и совместил месть за это унижение с гипотетической возможностью попасть в Россию и лично в рефрижераторах отыскать сына», — написал Александр Коц.