2 сентября, 17:21

Появилось фото подозреваемого в убийстве Парубия с погибшим в Донбассе сыном

Военкор Коц опубликовал фото подозреваемого в убийстве Парубия с погибшим сыном

Михаил-Виктор и Михаил Сцельниковы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olenacherninka

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обнародовал совместное фото Михаила Сцельникова — подозреваемого в ликвидации экс-спикера Рады Андрея Парубия — и его погибшего в Донбассе сына. Снимок был опубликован в Telegram-канале журналиста.

Предположительно, Михаил-Виктор Сцельников пропал без вести в ходе боёв за Артёмовск (Бахмут) в 2023 году, а впоследствии его гибель официально подтвердила компания-работодатель. Военкор предположил, что именно невозможность легально найти и забрать тело сына могла стать для отца ключевым мотивом, совместившим личную месть с попыткой попасть в Россию для поисков останков. Военкор добавил, киевский режим лишил Сцельникова законного права проститься.

«Ни один из тех, кто сегодня приехал во Львов в скорбном наряде, не сделал ничего, чтобы заставить [Владимира] Зеленского забрать у нас тысячи трупов погибших украинских солдат. Среди них, вполне возможно, есть и сын Сцельникова. Который уже просто не видел возможности найти тело легальным путём. Поэтому и совместил месть за это унижение с гипотетической возможностью попасть в Россию и лично в рефрижераторах отыскать сына»,написал Александр Коц.

На Украине убийце Парубия грозит пожизненное заключение
Напомним, Андрея Парубия убили 30 августа во Львове. Расправу сняли камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан несколько дней спустя и вскоре дал показания. В разговоре с журналистами он заявил, что мстил «украинской власти». Мужчина хочет, чтобы его поменяли на находящегося в российском плену военнослужащего ВСУ, а сам он мог отправиться в Россию на поиски тела сына.

