На Украине убийце Парубия грозит пожизненное заключение

Украинская прокуратура переквалифицировала уголовное дело в отношении подозреваемого в ликвидации бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора страны.

Обвинение теперь предъявлено по статьям УК Украины, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы — ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата). Ранее суд избрал меру пресечения для подозреваемого Михаила Сцельникова в виде содержания под стражей без права внесения залога.