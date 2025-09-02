На Украине убийце Парубия грозит пожизненное заключение
Подозреваемому по делу об убийстве экс-спикера Рады Парубия ужесточили статью
Михаил Синельников. Обложка © Telegram / Политика страны
Украинская прокуратура переквалифицировала уголовное дело в отношении подозреваемого в ликвидации бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора страны.
Обвинение теперь предъявлено по статьям УК Украины, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы — ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата). Ранее суд избрал меру пресечения для подозреваемого Михаила Сцельникова в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, убийство украинского политика Андрея Парубия произошло 30 августа во Львове, момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемого задержали через несколько дней, после чего он дал показания. Подозреваемый в убийстве Парубия признался журналистам, назвав свои действия «местью украинской власти». Он заявил о желании обмена, чтобы поехать в Россию искать тело сына.