Причастному к зверствам в Одессе Парубию захотели дать звание героя Украины
Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак
Петиция с предложением наградить убитого во Львове экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия звездой героя Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей и направлена на рассмотрение Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на сайте экс-комика.
«Обращаемся к президенту Украины с просьбой посмертно присвоить звание героя Украины Андрею Владимировичу Парубию», — указано в петиции.
По состоянию на сегодняшний день, петиция, обнародованная 2 сентября, получила 25 213 голосов, что превышает установленный минимум в 25 тысяч. Следовательно, Зеленский обязан принять её к рассмотрению.
Напомним, убийство причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году Парубия произошло 30 августа во Львове, момент расправы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемого задержали через несколько дней, после чего он дал показания. Подозреваемый в убийстве Парубия признался журналистам, назвав свои действия «местью украинской власти». Он заявил о желании обмена, чтобы поехать в Россию искать тело сына.