Убийца Парубия обвинял Украину в провокации в Буче и удару по Краматорску

Михаил Сцельников, признавшийся в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, ещё в 2022 году обвинял Киев в провокации в Буче и удару по железнодорожному вокзалу Краматорска. На данный момент видеозапись беседы активно распространяется в украинских изданиях.

Видео © Страна.ua

«Я внимательно послушал наших, посмотрел видео. Потом послушал ваших. Точки зрения противоположные, возникает логичный вопрос: почему не сделали судмедэкспертизу по установлению причины смерти людей в Буче?» — рассуждал во время того самого разговора 52-летний Сцельников.