Убийца Парубия обвинял Украину в провокации в Буче и удару по Краматорску
Михаил Синельников. Обложка © Telegram / Политика страны
Михаил Сцельников, признавшийся в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, ещё в 2022 году обвинял Киев в провокации в Буче и удару по железнодорожному вокзалу Краматорска. На данный момент видеозапись беседы активно распространяется в украинских изданиях.
Видео © Страна.ua
«Я внимательно послушал наших, посмотрел видео. Потом послушал ваших. Точки зрения противоположные, возникает логичный вопрос: почему не сделали судмедэкспертизу по установлению причины смерти людей в Буче?» — рассуждал во время того самого разговора 52-летний Сцельников.
Михаил считает, что для провокации в город специально завезли тела, к примеру, умерших от туберкулёза и сняли видео с целью обвинить во всём Россию. Он также высказал мненрие, что на ж/д вокзал в Краматорске упала украинская ракета из-за неправильной работы ПВО, что случалось уже не раз.
Напомним, убийство украинского политика Андрея Парубия произошло 30 августа во Львове, момент расправы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемого задержали через несколько дней, после чего он дал показания. Подозреваемый в убийстве Парубия признался журналистам, назвав свои действия «местью украинской власти». Он заявил о желании обмена, чтобы поехать в Россию искать тело сына.