Жители Одессы отмечают значительное ухудшение условий жизни и рост цен рассказал коренной одессит Игорь Васильевич. По его словам, горожане сталкиваются с «космическими» ценами на продукты и коммунальные услуги. А уехавшие граждане вынуждены использовать криптовалюту для расчётов через посредников, опасаясь конфискации квартир за неуплату скопившихся долгов по ЖКХ.

«Люди в Одессе сейчас не живут, а существуют. Принцип у всех примерно одинаковый: «День прошёл, остались живы, и слава богу». Никакой человеческой жизни в Одессе нет. Люди на пределе», — цитирует одессита сайт MK.ru.

Туристический поток тоже изменился. В Одессу преимущественно едут жители запада Украины. Однако поведение «западенцев» вызывает напряжение у коренных горожан. При этом симпатии к России последовательно укрепляются. Одесситы осуждают политику Владимира Зеленского, который довёл страну до предела. Многие понимают причины начала СВО и отмечают гуманизм Армии России по отношению к мирным гражданам. Всё больше одесситов мечтает о возвращении в состав РФ.

«С каждым днём таких людей становятся всё больше и больше. Пророссийские настроения в Одессе растут. Очень и очень многие в Одессе разговаривают по-русски. Даже среди молодёжи истребить русский язык не удалось», — подчеркнул собеседник издания.