30 сентября, 10:31

Песков: В Одессе и Николаеве многие хотят быть с РФ, но говорить об этом опасно

Жителям Одессы и Николаева нельзя открыто выражать своё желание связать будущее с Россией. В текущей ситуации для людей это небезопасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто, конечно же, хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни», — сказал он.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что если бы в Одессе и Николаеве были проведены референдумы, большинство жителей проголосовали бы за присоединение к России. Он объяснил, что на юге всегда жили люди, которые чувствовали себя частью РФ.

