Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 21:44

Путин поздравил граждан с Днём воссоединения с четырьмя новыми регионами

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Видео © kremlin.ru

Путин напомнил, что три года назад жители Донбасса и Новороссии на референдумах сделали судьбоносный выбор, изъявив желание войти в состав России. Президент отметил, что сегодня, защищая этот выбор, российские военные сражаются с силами киевского режима в зоне СВО, а вся страна ведёт праведную борьбу и усердно трудится.

«Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы, сражаемся и побеждаем, отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру», — подчеркнул российский лидер.

Путин: РФ в СВО борется не столько за территории, сколько за права людей
Путин: РФ в СВО борется не столько за территории, сколько за права людей

Ранее сообщалось, что Херсонская область встречает третью годовщину воссоединения с Россией под девизом «Единство людей и ответственность за будущее». По словам главы региона Владимира Сальдо, программа праздника включает концерты, выставки, встречи с ветеранами и волонтёрами, уроки истории в школах, а также мероприятия в мемориальных комплексах.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
  • Херсонская область
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar