Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 20:59

Годовщину воссоединения с РФ Херсонская область отмечает под девизом единства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jorik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jorik

Третью годовщину воссоединения с Россией Херсонская область встречает под девизом «Единство людей и ответственность за будущее». Об этом сообщил РИА «Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, программа праздника включает концерты, выставки, встречи с ветеранами и волонтёрами, уроки истории в школах, а также мероприятия в мемориальных комплексах. Сальдо подчеркнул, что внимание будет сосредоточено на жителях, которые трудом создают «новую жизнь региона». Среди участников ожидаются представители «регионов-шефов», делегации университетов и общественных организаций.

Сальдо назвал истинную цель провокации НАТО по отправке войск под Одессу
Сальдо назвал истинную цель провокации НАТО по отправке войск под Одессу

Ранее Минобороны России опубликовало схему освобожденных территорий. На карте показаны районы, занятые Вооруженными силами РФ с 1 января по 24 сентября 2024 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. По данным ведомства, в 2025 году российские военные освободили более 4,7 тыс. кв. км. Больше всего продвижение зафиксировано в ДНР — свыше 3308 кв. км. В ЛНР удалось освободить более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Региональные власти
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar