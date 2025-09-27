Годовщину воссоединения с РФ Херсонская область отмечает под девизом единства

Третью годовщину воссоединения с Россией Херсонская область встречает под девизом «Единство людей и ответственность за будущее». Об этом сообщил РИА «Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, программа праздника включает концерты, выставки, встречи с ветеранами и волонтёрами, уроки истории в школах, а также мероприятия в мемориальных комплексах. Сальдо подчеркнул, что внимание будет сосредоточено на жителях, которые трудом создают «новую жизнь региона». Среди участников ожидаются представители «регионов-шефов», делегации университетов и общественных организаций.

Ранее Минобороны России опубликовало схему освобожденных территорий. На карте показаны районы, занятые Вооруженными силами РФ с 1 января по 24 сентября 2024 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. По данным ведомства, в 2025 году российские военные освободили более 4,7 тыс. кв. км. Больше всего продвижение зафиксировано в ДНР — свыше 3308 кв. км. В ЛНР удалось освободить более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км.