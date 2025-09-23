Сальдо назвал истинную цель провокации НАТО по отправке войск под Одессу
Развёртывание сил НАТО в Одесской области Украины призвано спровоцировать Россию на агрессию. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, эти действия европейских стран направлены на оказание давления на Молдову и Москву.
«То, что страны НАТО стремятся разместить свои силы в Одесской области, в очередной раз показывает стремление отдельных европейских стран не только надавить на Молдавию, но и спровоцировать Россию на агрессию», — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.
По его словам, Одесса – это город с глубокой российской историей. Следовательно, присутствие военных НАТО на этой территории воспринимается как прямая угроза как для жителей Одесской области, так и для безопасности России.
Служба внешней разведки России ранее заявила о намерении Евросоюза оккупировать Молдавию. Параллельно, согласно полученным сведениям, готовится переброска контингента НАТО в Одесскую область с целью запугивания Приднестровья. Сообщается, что первые военнослужащие из Франции и Великобритании уже прибыли в Одессу.
