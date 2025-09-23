Развёртывание сил НАТО в Одесской области Украины призвано спровоцировать Россию на агрессию. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, эти действия европейских стран направлены на оказание давления на Молдову и Москву.

«То, что страны НАТО стремятся разместить свои силы в Одесской области, в очередной раз показывает стремление отдельных европейских стран не только надавить на Молдавию, но и спровоцировать Россию на агрессию», — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.