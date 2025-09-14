Единый день голосования
14 сентября, 16:58

Санду обвинили в возрождении фашизма в Молдавии

Илан Шор: Власти Молдавии во главе с Санду способствуют возрождению фашизма

Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил президента Молдавии Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность» (PAS) в сознательном возрождении фашистской идеологии в республике. Соответствующее он написал в своём Telegram-канале в Международный день памяти жертв фашизма.

Шор утверждает, что текущая власть систематически способствует реабилитации нацистских преступников: по всей стране устанавливаются памятники румынским оккупантам, появляется свастика, оскверняются мемориалы, при этом полиция демонстрирует преднамеренное бездействие. Особое возмущение оппозиционера вызвал запрет на ношение георгиевских лент.

«Действие и солидарность», фашизм возрождается. По всей Молдавии открывают памятники румынским оккупантам, неизвестные наносят свастику, оскверняют мемориалы — полиция бездействует. Нам запрещают носить георгиевские ленточки», написал лидер оппозиционного блока «Победа».

В своём обращении политик привёл конкретные примеры: министр образования Анатолий Немеренко открыто симпатизирует нацизму, министр культуры Сергей Перчун продвигает учебники истории, обеляющие румынского маршала Иона Антонеску, а депутат от PAS Владимир Гросу публично использует нацистские жесты на мероприятиях правящей партии.

Шор подчеркнул, что в стране, где каждая семья хранит память о жертвах Второй мировой войны, такие действия власти являются кощунственными. Он призвал граждан сохранять историческую правду и противостоять попыткам переписать историю, напоминая о катастрофических последствиях фашизма для всего человечества.

Санду дала ЕС обещание отправить на убой на Украину 700 наёмников при переизбрании
Ранее сообщалось, что курс Молдавии на евроинтеграцию под руководством Майи Санду и партии PAS привёл страну в состояние выживания. Согласно данным румынской газеты Dimineata, за пять лет их правления уровень бедности в Молдавии достиг 33,6%, что выше, чем в начале нынешнего десятилетия. Если в 2020 году каждый четвёртый житель страны испытывал серьёзные финансовые трудности, то сейчас каждый третий молдаванин вынужден жить на сумму, не достигающую прожиточного минимума.

