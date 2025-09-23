Европа готовится ввести войска в Молдавию, сообщили в Службе внешней разведки РФ. По данным СВР, сейчас силы НАТО концентрируются в Румынии вблизи молдавских границ.

«Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны», — говорится в сообщении.

На данном этапе вооружённые силы НАТО собираются в Румынии, готовится также натовский «десант» в Одесскую область для устрашения Приднестровья. Первая группа военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу, уточняет СВР.

Сценарий натовского «десанта» в Молдавию может быть реализован после парламентских выборов, которые намечены в республике на 28 сентября. В Брюсселе опасаются, что грубые фальсификации итогов голосования вынудят молдаван выйти на уличные протесты. И тогда в дело вступит «десант» по запросу президента Майи Санду.