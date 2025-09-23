Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 08:04

Европа готовится ввести войска в Молдавию, узнали в СВР

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Европа готовится ввести войска в Молдавию, сообщили в Службе внешней разведки РФ. По данным СВР, сейчас силы НАТО концентрируются в Румынии вблизи молдавских границ.

«Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны», — говорится в сообщении.

На данном этапе вооружённые силы НАТО собираются в Румынии, готовится также натовский «десант» в Одесскую область для устрашения Приднестровья. Первая группа военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу, уточняет СВР.

Сценарий натовского «десанта» в Молдавию может быть реализован после парламентских выборов, которые намечены в республике на 28 сентября. В Брюсселе опасаются, что грубые фальсификации итогов голосования вынудят молдаван выйти на уличные протесты. И тогда в дело вступит «десант» по запросу президента Майи Санду.

«И тебя вылечат»: В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
«И тебя вылечат»: В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

При этом ранее президент Молдавии заявляла, что победа пророссийских сил на выборах, по её мнению, «угрожает суверенитету страны» и якобы может создать условия для «российского вторжения в Одесскую область». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти заявления Санду паранойей.


BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Молдавия
  • СВР РФ
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar